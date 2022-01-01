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News
Україні - 31 рік!
added 24 August Share
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Рівно 6 місяців тому росія почала повномасштабне вторгнення, щоб позвабити нас свободи. Не вдалося і ніколи не вдасться. Могутній дух, гордість бути українцем, прагнення розвивати та відстоювати свою Батьківщину - риси, притаманні більшості наших громадян. За своє ми готові битися завжди і будь з ким. Так само потужно захищений спортивний фронт. Українські атлети по всьому світу підіймають український прапор, демонструючи, що такого подарунку, як поступки або слабкість - від нас точно не дочекаєшся. З Днем Незалежності, Україно! Пишаємося, боремося, перемагаємо!