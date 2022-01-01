Юнацька збірна Украіни з легкої атлетики в Словаччині завершує підготовку до ЄЮОФ

Юнацька збірна Украіни з легкої атлетики в словацькому Шаморіні завершує підготовку до XVI Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Змагання пройдуть у Банській Бистриці з 24 по 30 липня. Україна виступить в шести видах спорту. Крім легкої атлетики це також дзюдо, спортивна гімнастика, плавання, велоспорт та бадмінтон.