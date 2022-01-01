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Юні фехтувальники долучилися до челенджу #BeActive рамках Європейського тижня спорту в Україні
added 03 October Share
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Юні фехтувальники долучилися до челенджу #BeActive, який проходить в рамках Європейського тижня спорту в Україні. Вихованці Комплексної ДЮСШ ХТЗ Харківської обласної ради Софія Лукаш, Мілана Іванова, Анастасія Неретіна, Стефанія Скворцова, Уляна Фоменко, Каміла Рагімова, Дарина Попкова та Артем Осіпов на власному прикладі показали, що спорт - це круто, адже він зробив їх сильнішими, спритнішими та впевненішими у собі, допоміг знайти нових друзів та познайомив з чудовими наставниками, а також дозволив побувати у різних містах України.

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