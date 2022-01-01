-
NOC of Ukraine
- History
- Team
- Projects
- Subjects of the Olympic Movement
- Structures
- Official Documents
- Olympic Library
- Sponsors
- Contacts
- News
-
Olympic competition
- Olympic games
- Youth Olympic Games
- European Youth Olympic Festival
- Ukrainian record at the Olympic Games
- Ukrainian record at the Youth Olympic Games
- Ukrainian record at European Youth Olimpic Festival
News
News Video Юні українські олімпійці разом з Сергієм Бубкою зустрілись з представниками НОК Словаччини
Юні українські олімпійці разом з Сергієм Бубкою зустрілись з представниками НОК Словаччини
added 01 August Share
views
Юні українські олімпійці разом з президентом НОК України Сергієм Бубкою подякували голові НОК Словаччини Антону Зікелу та генсеку організації Йозефу Лібі за теплий прийом. Українці подарували організаторам Європейського юнацького олімпійського фестивалю державний прапор з автографами всіх членів команди та подякували за чудове ставлення до нашої команди впродовж збору в Шаморіні та турніру в Банській Бистриці. Керівники словацького НОК привітали наших молодих талантів з завойованими медалями та побажали аби Україна якомога швидше переможно закінчила війну.