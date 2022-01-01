Юні українські олімпійці разом з Сергієм Бубкою зустрілись з представниками НОК Словаччини

Юні українські олімпійці разом з президентом НОК України Сергієм Бубкою подякували голові НОК Словаччини Антону Зікелу та генсеку організації Йозефу Лібі за теплий прийом. Українці подарували організаторам Європейського юнацького олімпійського фестивалю державний прапор з автографами всіх членів команди та подякували за чудове ставлення до нашої команди впродовж збору в Шаморіні та турніру в Банській Бистриці. Керівники словацького НОК привітали наших молодих талантів з завойованими медалями та побажали аби Україна якомога швидше переможно закінчила війну.