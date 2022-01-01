Юні українські спортивні гімнастки готуються до ЄЮОФ-2022

Юнацька жіноча збірна України зі спортивної гімнастики проводить останні приготування до Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який пройде в словацькій Банській Бистриці з 24 по 30 липня. Дівчата під керівництвом тренера Юлії Каюкової працюють на зборі в Шаморіні, звідки 23 липня вирушать на місце змагань.