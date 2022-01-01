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Newslarr Videolarr Юні українські спортивні гімнастки готуються до ЄЮОФ-2022
Юні українські спортивні гімнастки готуються до ЄЮОФ-2022
added 21 July Share
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Юнацька жіноча збірна України зі спортивної гімнастики проводить останні приготування до Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який пройде в словацькій Банській Бистриці з 24 по 30 липня. Дівчата під керівництвом тренера Юлії Каюкової працюють на зборі в Шаморіні, звідки 23 липня вирушать на місце змагань.

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Банська Бистирця-2022 003
Париж-2024 0736
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