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Юні українські спортивні гімнастки готуються до ЄЮОФ-2022
added 21 July Share
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Юнацька жіноча збірна України зі спортивної гімнастики проводить останні приготування до Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який пройде в словацькій Банській Бистриці з 24 по 30 липня. Дівчата під керівництвом тренера Юлії Каюкової працюють на зборі в Шаморіні, звідки 23 липня вирушать на місце змагань.